УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов 27 июня

Европейский футбольный союз предложил новые даты финалов еврокубков.

УЕФА предложил новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы на экстренном собрании в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщает издание Marca, европейские чиновники планируют провести финал Лиги Европы 24 июня, а решающий поединок в Лиге чемпионов – 27 июня.

Изначально финалы еврокубковых соревнований были запланированы соответственно на 27 и 30 мая, однако власти были вынуждены приостановить проведение футбольного сезона в Европе из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что УЕФА решил перенести проведение Евро на 2021 год.

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