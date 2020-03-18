Гюндоган: Надеюсь, матч с Реалом будет сыгран

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган — о не состоявшемся матче против Реала.

Из-за коронавируса ответный матч между Манчестер Сити и Реалом пока что не был сыгран.

"Сложное время, нам не хватает тренировочного процесса, а также футбола. Но это отходит на второй план, приоритет – здоровье. Позаботьтесь о себе".

"Обидно, ведь прямо сейчас мы должны были играть против Реала. Можно лишь смириться с этой ситуацией. Мне не хватает футбола, но раз нельзя проводить поединки, то нельзя".

"Надеюсь, матч с Реалом будет сыгран. Это будет означать, что все разрешилось", — приводит слова Илкая Гюндогана Marca.

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился победой Манчестер Сити (2:1).