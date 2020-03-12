Симеоне: У нас было 30 минут на выездной гол, у Ливерпуля — нет, это нечестно

Аргентинец прокомментировал исход поединка с мерсисайдцами.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился своим мнением о правиле выездного гола после ответного матча с Ливерпулем (2:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Хочу рассказать о несправедливости и буду говорить об этом на следующем собрании тренеров УЕФА. У нас было 30 минут в экстратайме, чтобы забить три выездных гола. У Ливерпуля такого не было. У нас было 30 минут, чтобы забить на выезде, а у Ливерпуля не было. Это нечестно.

Правило действовало в нашу пользу в этот вечер, но в будущем мы можем пострадать от него. У Ливерпуля было на 30 минут меньше, чтобы забить выездной гол. Это неправильно", – приводит слова Симеоне издание Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль нанес 35 ударов в игре против Атлетико.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.