"Пострясающе, Эль-Чоло", — реакция СМИ на вылет Ливерпуля из Лиги чемпионов

Football.ua собрал самые интересные заголовки и характеристики мировых СМИ на матч Лиги чемпионов Ливерпуль — Атлетико.

Мадридский Атлетико сумел во второй раз добыть победу над Ливерпулем и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Football.ua собрал реакцию СМИ, которые освещали сенсационный вечер на Энфилде.

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Победа Атлетико на Энфилде

"Непревзойденный Облак был непоколебим и держал команду на ногах против Ливерпуля. Несмотря на "эффект Энфилда", Атлетико не сломался", — AS.

Оборонительный футбол снова побеждает

"Облак стал абсолютным героем поединка. Ливерпуль потерпел одно из самых горьких поражений на Энфилде. Красные прощаются с Лигой чемпионов, после того, как доминировали до 95-й минуты. Большие вопросы присутствуют к Адриану, который позволил гостям вернуться в игру после голов Вейналдума и Фирмино", — La Gazzetta dello Sport.

Потрясающе, Эль-Чоло!

"С одной стороны был Ян Облак, который неоднократно останавливал Ливерпуль. С другой стороны, решающие ошибки Адриана оказались слишком дорогостоящими для хозяев. Ливерпуль и Атлетико — это было столкновение разных стилей, систем и разных взглядов на игру. Но среди этих более широких, противоречивых идей о футболе, которые практиковались Клоппом и Симеоне, именно индивидуальные выступления двух вратарей на Энфилде оказали огромное влияние на результат", — Sky Sports.

Маленькое чудо на Энфилде

"В Атлетико нельзя сомневаться, особенно в Лиге чемпионов, и они еще раз это доказали. Несмотря на доминирование соперника, они знают как перевернуть все с ног на голову. Льоренте и Облак стали главными героями матча", — L'Equipe.

Эпический Атлетико сносит чемпиона

"Атлетико Мадрид вышел в в четвертьфинал Лиги чемпионов. Он сделал это после страданий и сопротивлений в течении 90 минут против замечательного Ливерпуля, который всегда искал возможности для гола. Но они сделали это", — Mundo Deportivo.

Вылет из Лиги чемпионов не сделает этот сезона для Ливерпуля менее блестящим

"В течение недели красные вылетели из Кубка Англии от Челси, и теперь их европейская корона была сбита с их голов на родном Энфилде, которая была крепостью под руководством Юргена Клоппа. Это была мучительная ночь. Ливерпуль осадил ворота Атлетико, но не смог нанести нокаутирующий удар. Ливерпуль был шикарен в этом матче, но подвела вратарская позиция, где Алиссона заменял Адриан".

"Этот сезон все равно станет шикарным для Ливерпуля, потому что команда на одном дыхании выигрывает в Премьер-лиге. Такой успех не останется незамеченным", — BBC Sport.

Возможно, это был последний матч со таким количеством зрителей в этом сезоне.

"Атмосфера на Энфилде была совершенной, как со стороны местных фанатов, так и со стороны мадридских. Вполне возможно, что этот поединок стал последним, где мы увидели такое количество болельщиков в текущем сезоне. Далее поединки могут носить "атмосферу контрольных матчей". Атлетико не сломился в ливерпульской крепости и сумел воспользоваться слабыми сторонами команды Клоппа в очень непростом поединке", — Bild.