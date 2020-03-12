Льоренте: Атлетико готов страдать ради побед и дальше

Полузащитник "матрасников" прокомментировал победу над Ливерпулем (3:2).

Маркос Льоренте заменил Диего Косту во втором тайме матча против Ливерпуля, чтобы помочь Атлетико сдерживать атаки "красных". Но этим роль хавбека в игре не ограничилась – он забил два гола в экстра-тайме и помог "матрасникам" одержать победу – 3:2.

"Мы так сильно мучались, затем забили, а потом еще... Команда проделала невероятную работу. Не могу описать словами, что я чувствую сейчас", — цитирует Льоренте официальный сайт УЕФА.

"Мы не ставим перед собой ограничений. Готовы страдать ради побед и дальше и пройти весь турнирный путь до конца. Мы защищались всеми силами, а затем все стало складываться в нашу пользу. Такое случается, когда начинаешь двигаться в нужном направлении".

На данный момент известны половина участников четвертьфинала Лиги чемпионов. Кроме Атлетико это ПСЖ, Лейпциг и Аталанта.