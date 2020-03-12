Тухель: Сегодня быть тренером такой команды — это настоящее наслаждение

Наставник парижан поблагодарил фанатов за их поддержку несмотря на "пустые трибуны".

Главный тренер Пари Сен-Жермен Томас Тухель поделился впечатлениями после выигранного противостояния у дортмундской Боруссии по сумме двух матчей.

Специалист отметил силу болельщиков, которые поддерживали команду за стадионом, что было ощутимо даже во время просмотра поединка по телевидению.

"Болельщики были прекрасны. Они зарядили нас силами перед матчем. Мы пели вместе с ними, сидя в автобусе. Эта победа — для них. Мы сыграли как команда, как команда, на которую можно положиться. Важно было показать это на деле. Сегодня быть тренером такой команды — это настоящее наслаждение", — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

"Мы побеждаем последние 28 матчей. Проиграли только в Дортмунде, с разницей в один мяч. А люди говорили так, будто мы идем четвертыми в чемпионате и вылетели из всех кубков. Каждый хочет быть критиком — это просто".

"Мы всегда стремимся контролировать ход игры, и нам это полностью удавалось в первом тайме. Было очевидно, что придется и потерпеть, но вместе мы это сделали. Сократили пространство между линиями, и каждый работал друг за друга. Мы это не планировали, но получилось так, что продолжали угрожать сопернику на контратаках", — заключил Тухель.

Вашему вниманию видеообзор матча ПСЖ — Боруссия Д.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.