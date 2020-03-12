ПСЖ — Боруссия Д 2:0 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор поединка 1/8 финала между ПСЖ и дортмундской Боруссией.

Пари Сен-Жермен добыл нужный результат в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии и вышел в следующий раунд турнира.



ПСЖ — Боруссия Д 2:0 (первый матч — 1:2)

Голы: Неймар, 28, Бернат, 45+2



ПСЖ: Навас — Керер, Маркиньос, Кимпембе, Бернат — Ди Мария (Кюрзава, 79), Паредес (Куасси, 90+2), Гуйе, Неймар — Сарабия (Мбаппе, 63), Кавани.



Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Загаду — Хакими (Гетце, 87), Джан, Витсель (Рейна, 71), Геррейру — Санчо, Холанд, Азар (Брандт 69).

Предупреждения: Неймар, Маркиньос, Ди Мария, Мбаппе — Холанд, Хуммельс, Джан.

На 89-й минуте был удален Эмре Джан (Боруссия Д) (второе предупреждение).

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