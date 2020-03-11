Несколько тысяч фанатов ПСЖ поддерживают команду около стадиона

11 марта 2020

Фанаты ПСЖ, фото getty images

Поклонники чемпиона Франции пренебрегли мерами безопасности и жгут во имя любимой команды.

Пари Сен-Жермен принимает Боруссию Д за закрытыми дверями из-за вспышки коронвируса в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Однако несколько тысяч болельщиков парижан не последовали мерам безопасности и собрались около стадиона, чтобы поддержать свою команду.

Матч начался в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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