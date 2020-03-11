Мбаппе не попал в стартовый состав ПСЖ на игру против Боруссии Д

Стали известны стартовые составы команд на ответный поединок стадии 1/8 финала Лиги чемпионов между французским ПСЖ и дортмундской Боруссией.

Серьезные опасения относительно здоровья нападающего французского ПСЖ Килиану Мбаппе удалось свести на нет отрицательными результатами теста на коронавирус. Однако последствия обнаруженной у игрока ангины не обошли стороной участие Мбаппе в предстоящей встрече. Помимо этого, Верратти и Менье пропустят игру из-за перебора желтых карточек, а вместо них сыграют Керер и Паредес. В категорию потерь можно отнести и травму Тиаго Силвы, место которого займет в центре обороны Маркиньос. Боруссия Дортмунд просто повторила свой стартовый состав образца игры на "Зигналь-Идуна-Парк".

ПСЖ: Навас — Керер, Маркиньос, Кимпембе, Бернат — Ди Мария, Паредес, Гуйе, Неймар — Сарабия, Кавани.

Запасные: Рико, Мбаппе, Икарди, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Куасси.

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Загаду — Хакими, Джан, Витсель, Геррейру — Санчо, Холанд, Азар.

Запасные: Хитц, Дауд, Гетце, Аканджи, Брандт, Шмельцер, Рейна.

Матч ПСЖ — Боруссия Д начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.