ПСЖ — Боруссия Д: онлайн матча начнется в 21:50

Представляем вашему вниманию трансляцию ответного поединка 1/8 финала главного клубного турнира Европы.

В Париже во втором матче 1/8 Лиги чемпионов ПСЖ примет Боруссию Д.

На протяжении многих лет французский клуб пытается выиграть Лигу чемпионов, однако эти "порывы" завершались на достаточно ранних стадиях. В частности, где-то сопутствовало невезение, а где-то – отсутствие Неймара, который получал серьезные травмы и пропускал часть сезона.

Учитывая то, что первая встреча завершилась со счетом 2:1, еще ничего не решено. ПСЖ вполне способен отыграться на своем поле, но нужно особенно внимательно следить за Эрлингом Холандом. 19-летний футболист продолжает показывать высокую результативность, и именно от него приходит опасность у ворот соперника там, где ее не ждали.

Примечательно, что букмекеры отдают небольшое предпочтение ПСЖ, когда речь идет о выходе в следующую стадию.

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча, который начнется в среду, 11 марта, в 22:00 по киевскому времени. Если онлайн не отображается, отключите блокировку рекламы.



Также вы можете следить за ходом матча на iSport.ua или в текстовой трансляции на Football.ua.

В параллельном ответном матче 1/8 Лиги чемпионов Ливерпуль примет Атлетико.

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