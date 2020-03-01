Макси Гомес пропустит ответный матч с Аталантой в Лиге чемпионов

Один из ключевых игроков "летучих мышей" получил травму.

Нападающий Валенсии Макси Гомес не сможет помочь своей команде в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты.

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, у 23-летнего уругвайца диагностировали перелом пятой плюсневой кости левой ноги, который футболист получил в матче чемпионата Испании против Бетиса.

Теперь Макси Гомесу предстоит операция во вторник. Сроки восстановления уругвайского форварда не сообщаются.

Напомним, второй матч Валенсия — Аталанта состоится 10 марта в 22:00 по киевскому времени. Первый поединок этих команд завершился разгромной победой бергамасков со счетом 4:1.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.