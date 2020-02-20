Аталанта — Валенсия 4:1 Видео голов и обзор матча

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Аталанта принимала Валенсию в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов в Милане и добыла разгромную победу.

На два гола Хатебура, точные удары Иличича и Фройлера гости ответили лишь забитым мячом Черышева.

Обзор матча:

Аталанта - Валенсия 4:1

Голы: Хатебур, 16, 62, Иличич, 42, Фройлер, 57 — Черышев, 66

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Кальдара (Сапата, 75) — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс — Пашалич (Тамезе, 90+2) — Иличич, А. Гомес (Малиновский, 81)

Валенсия: Доменек — Васс, Мангала, Диакаби, Гайя — Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер — М. Гомес (Гамейро, 73), Гедеш (Черышев, 65)

Предупреждение: Хатебур