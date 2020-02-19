Аталанта разгромила Валенсию

Подопечные Джан Пьеро Гасперини сделали громкую заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, разбив Валенсию в первом матче (4:1).

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская Аталанта принимала испанскую Валенсию. Эта пара является одной из самых ярких на этой стадии турнира, ведь обе команды гораздо больше любят атаковать, чем защищаться. Хозяева доказали это, забрав мяч под свой контроль сразу же после стартового свистка. А. Гомес мог забить быстрый гол, заработав опасный штрафной и нанеся прямой удар по воротам, но он оказался неточным. Через несколько минут Пашалич был обязан открыть счет, оказавшись один на один с Доменеком, но Марио не удалось переиграть вратаря, который перевел мяч на угловой.

Практически сразу же после этого гости перехватили инициативу и перебрались на чужую половину поля, где заработали несколько перспективных штрафных, но их подачи ни к чему не привели. На 16-й минуте "богиня" довольно неожиданно вышла вперед – А. Гомес протащил мяч и прострелил во вратарскую площадь, где Хатебур опередил Гайя и пробил мимо Доменека – 1:0. Через несколько минут Госенс мог удвоить преимущество своей команды, мощно пробив в ближний угол, но мяч разминулся с воротами. Со временем "летучие мыши" снова забрали мяч под свой контроль, большими силами отправившись в атаку.

Аталанта села на свою половину поля, перейдя на игру вторым номером, что едва не привело к пропущенному голу. Торрес оказался на ударной позиции после розыгрыша штрафного и пробил мимо Голлини, но на помощь голкиперу пришла штанга, принявшая мяч на себя. Немного позднее Мангала был очень близок к тому, чтобы сравнять счет после прострела Гедеша, но защитнику не хватило совсем малость, чтобы дотянуться до мяча. Через некоторое время подопечные Джан Пьеро Гасперини увели игру со своей половины поля и успели забить второй гол, обеспечив комфортный разрыв в счете. На 42-й минуте Иличич получил пас от Пашалича, обыграл оппонента и мощным ударом послал мяч под перекладину – 2:0. Таким образом, команды отправились отдыхать при преимуществе хозяев в два забитых мяча.

После возобновления игры бергамаски снова активно пошли вперед, будучи не против забить быстрый гол, но вместо этого они едва не пропустили. Солер мог забивать после прострела Торреса, но не попал по воротам с близкого расстояния. После этого эпизода левантийцы полностью забрали мяч себе, но далее не угрожали воротам Голлини. Несмотря на то, что Аталанта перешла на игру вторым номером, ей снова удалось забить, доведя счет до разгромного. На 57-й минуте Фройлер отвоевал мяч у Кондогбия на чужой половине поля, сместился в центр и нанес потрясающий обводящий удар в дальний угол — 3:0.

Через несколько минут "летучие мыши" могли вернуть интригу благодаря грубой ошибке Голлини, но М. Гомес не смог распорядиться своим шансов, пробив во вратаря. Уже в ответной атаке хозяева наказали соперника за ужасную реализацию. Хатебур получил пас из глубины поля, вырвавшись на оперативное пространство, вошел в штрафную и легко разобрался с Доменеком, оформив дубль — 4:0. Удручающий счет для Валенсии, но, к ее чести, она не сдалась и предприняла попытки сократить отставание. Уже через несколько минут вышедший на замену Черышев забил первый гол своей команды, аккуратно уложив мяч в дальний угол ворот из-за пределов штрафной — 4:1.

После этого подопечные Селадеса продолжили атаковать и вскоре могли забить снова, но в этот раз Голлини спас свою команду, успев сократить дистанцию и бросившись под мяч после удара Черышева. Через несколько минут гости претендовали на назначение пенальти, но видеоповторы показали, что игры рукой не было. Валенсия продолжала атаковать большими силами, нередко дело доходило до ударов по воротам, но они не несли реальной угрозы для Голлини.

Ближе к окончанию встречи Гасперини предоставил шанс Малиновскому. Руслан активно вступил в игру, но у него практически ничего не получалось. "Летучие мыши" предпринимали отчаянные попытки забить второй гол и обострить интригу перед ответным матчем, но опасных моментов у ворот Голлини больше не возникало. Как итог, Аталанта одержала крупную победу в первом поединке, в котором могла пропустить не меньше своего соперника, сделав очень громкую заявку на исторический выход в четвертьфинал. Ко второму матчу переполненный лазарет левантийцев должен опустеть, так что команда Селадеса точно не теряет надежды на камбэк, коими Лига чемпионов уже привыкла нас баловать.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Валенсией и Аталантой состоится 10 марта.

Аталанта - Валенсия 4:1

Голы: Хатебур, 16, 62, Иличич, 42, Фройлер, 57 — Черышев, 66

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Кальдара (Сапата, 75) — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс — Пашалич (Тамезе, 90+2) — Иличич, А. Гомес (Малиновский, 81)

Валенсия: Доменек — Васс, Мангала, Диакаби, Гайя — Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер — М. Гомес (Гамейро, 73), Гедеш (Черышев, 65)

Предупреждение: Хатебур