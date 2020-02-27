Лопеш: Это была красивая победа

Голкипер французской команды прокомментировал победу над "старой синьорой".

Вратарь Лиона Антони Лопеш остался доволен сенсационной победой своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над Ювентусом (1:0).

"Знали, что можем показать такую игру. Мы доказали, что соответствуем стандартам Лиги чемпионов. Мы играли командой и выстрадали эту победу в конце матча".

"Хочу поздравить всю команду, потому что все приложили руку к этому успеху, как в плане обороны, так и в плане нападения. Это была красивая победа", — цитирует кипера официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видеообзор матча Лион — Ювентус.

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