"Гвардиола — главный тренер на Сантьяго Бернабеу": реакция СМИ на матчи среды в Лиге чемпионов

Football.ua собрал самые интересные заголовки и характеристики мировых СМИ на матчи Лиги чемпионов Реал — Ман Сити и Лион — Ювентус.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов подошли к своему завершению. В среду были сыграны последние матчи. Манчестер Сити на выезде героически переиграл мадридский Реал, а Лион дома совершил подвиг, минимально одолев Ювентус.

По этому поводу мы собрали реакцию мировых СМИ относительно прошедших матчей среды в Лиге чемпионов.

"Пеп, твой палец указывает нам путь", - с таким заголовком вышел свежий выпуск испанского издания Diario Sport, намекая на то, что у Реала фактически не осталось шансов на выход в четвертьфинал.

"Сити потопил Мадрид. Гвардиола эпически закамбечил и опять оказался "на коне" на Сантьяго Бернабеу. "Небесные" провели великую европейскую ночь, которая им так была нужна. Перед ответным матчем Реал обречен: Серхио Рамос был удален и пропустит матч на Этихаде. Англичане нанесли первый удар, мадридцы одной ногой вне Лиги чемпионов".

"Гвардиола из девяти матчей лишь однажды проигрывал на Бернабеу — с Баварией. Фанаты Реала признают его своим самым ненавистным человеком. Преимущество было априори на английской стороне. Но на Бернабеу может случиться все. Случилось так, что, играя намного лучше, Сити добился впечатляющей победы, в результате чего команда Пепа с полутора футами в четвертьфинале Лиги чемпионов".

"Они рухнули", — Marca.

"Восемь роковых минут принуждают Реал на чудо в Манчестере. Мадрид был подорван Кевином Де Брюйне, а Стерлинг помог ему в этом".

"Была дерзость со стороны Сити и была стратегия Пепа Гвардиолы. Был молниеносный Габриэль Жесус на левом фланге, а также был захватывающий выход на замену Рахима Стерлинга, который заработал пенальти. Но историческая победа Манчестер Сити на Бернабеу во многом обязана великолепию Кевина де Брюйне".

Sky Sports - о матче Реала и Ман Сити.

Также Sky Sports написали и о другом матче среды, где Лион переиграл Ювентус.

"Их первая победа над Ювентусом в их истории была подкреплена шикарным защитным выступлением по учебнику, которое не позволило чемпионам Италии хотя бы раз пробить в створ ворот".

"Лион был командой, которая наслаждалась своими лучшими шансами в большой игре".

"Мадриду нужен подвиг", — так охарактеризовали ответный матч в AS.

"Мадрид смотрит в пропасть. Команда Зидана вырвалась вперед, не заслуживая этого, и позже была поражена игрой Сити".

"Лион совершает подвиг перед Ювентусом и имеет право мечтать о четвертьфинале", — так озаглавил главную статью утром France Football.

"Прекрасный первый тайм с большим количеством опасных моментов для Лиона. "Ткачи" показали большую силу характера против действующего чемпиона Италии и лидера Серии А. Ювентус был технически более превосходен, но идеальная защита команды Руди Гарсии заставляет восхищаться французами".

France Football выделяет работу вингеров Лиона. По мнению издания, успешная игра фланговых игроков стала залогом успеха.

"Кто бы мог подумать, что вингеры Лиона могут доминировать над Ювентусом. Ведь фланги — это убийственное оружие "старой синьоры". Практически все действия, в том числе и гол, шли с флангов. В отличие от Данило и Алекса Сандро, Лео Дюбуа и Максвелл Корне присутствовали на поле".

"Гвардиола сделал это".

"Гвардиола штурмует Бернабеу. Мадрид на краю пропасти в Лиге чемпионов за четыре дня до Эль-Классико".

"Тактическая работа Пепа Гвардиолы окупается, ведь Манчестер Сити впервые обыграл Реал Мадрид", — The Telegraph.

"Манчестер Сити в нужное время заявил о своих намерениях выиграть Лигу чемпионов. Столкнувшись с двухлетним баном из еврокубков, Сити провел шикарный матч против Реала. Пеп Гвардиола по ходу матча предстал перед дилеммой, не переиграл ли тактически он сам себя на Бернабеу, когда его команда проигрывала 0:1. В итоге, Сити полностью изменил ход матча и использовал свои шансы на победу в этом поединке".

"Ювентус, ты где?".

"Ювентус в игре против Лиона не продемонстрировал хорошей игры и ни разу не попал в створ ворот. Теперь борьба с Интером и Лацио за Скудетто приобретает еще больший смысл".

"Гвардиола — главный тренер на Сантьяго Бернабеу", — с таким прозаическим заголовком вышел Mundo Deportivo.

"Идиллия Гвардиолы с Сантьяго Бернабеу не истекает. Реал Мадрид снова встал на колени перед Гвардиолой, которому очень комфортно каждый раз, когда он посещает столицу Испании. За исключением поражения с Баварией в 2016 году, он уже шесть раз побеждал на Сантьяго Бернабеу. Манчестер Сити продолжает мечтать о титуле сильнейшего в Европе".

"Мастерский переворот".

"Лион показал характер. Будучи андердогом матча, они продемонстрировали высочайшую дисциплину в обороне и максимальную эффективность в атаке. Ювентус был беззубым".