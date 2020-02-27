Рэмси: В этом противостоянии ничего не закончено

Футболист верит в 12-го игрока во время ответного домашнего поединка.

Полузащитник Ювентуса Аарон Рэмси поделился впечатлениями от проигранного Лиону (0:1) первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

"Знали, что нам здесь будет непросто. У них отличные игроки. Они доминировали на поле. Мы все время старались их тормозить, но у нас не получилось. Тем не менее мы сохраняем шансы на победу в этом противостоянии. Здесь ничего не закончено".

"Мы верим в себя. Благодаря поддержке наших болельщиков мы можем пройти дальше", — приводит слова валлийца официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видеообзор матча Лиона — Ювентус.

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