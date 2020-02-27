Руди Гарсия: Первый тайм был очень красивым

Специалист жалеет, что его команде не удалось забить второй гол в первом тайме.

Главный тренер Лиона Руди Гарсия прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над Ювентусом (1:0).

"Это был матч, который состоял из двух таймов. Первый тайм был очень красивым. Мы не только отлично оборонялись, но и идеально выполняли план на игру. Во втором тайме мы потеряли контроль над мячом и страдали. Они выпустили четвертого нападающего, и нам пришлось засучить рукава и обороняться всей командой", — приводит слова наставника официальный сайт УЕФА.

"Мы не пропустили, и это очень важно, потому что мы играли дома. Жаль только, что мы не забили второй мяч, когда была такая возможность в первом тайме".

Вашему вниманию видеообзор матча Лион — Ювентус.

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