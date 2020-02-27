Сарри: В последнее время мы делаем все не так, как на тренировках

Наставник считает, что его команда делает недостаточно для уверенной игры в Лиге чемпионов

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона (0:1).

"В первом тайме мы слишком медленно двигали мяч. Во второй половине все было гораздо лучше, но в Лиге чемпионов одного хорошего тайма недостаточно. Не знаю, почему не смог донести до игроков, почему нам нужно быстрее двигать мяч. Все начинается отсюда. Вчера на тренировке мы двигали мяч гораздо быстрее", — цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

"Нам не хватало агрессии и решительности в нападении. Этого же нам не хватало и в обороне в течение 15 минут. Нам не повезло, что пропустили в тот момент, когда де Лигт получал помощь. Второй тайм мы провели лучше, но, честно говоря, этого недостаточно для матча Лиги чемпионов".

"Я не переставал повторять им, что они слишком медленно двигают мяч, и поэтому оказываются на неправильных позициях. Все должно было быть по-другому. В последнее время мы делаем все не так, как на тренировках, а наоборот", — завершил Сарри.

Вашему вниманию видеообзор матча Лион — Ювентус.

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