Данило: Нельзя просто так отдавать первый тайм в Лиге чемпионов

Бразильский защитник высказался о поражении в Лиге чемпионов от Лиона.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Лион сенсационно одолел Ювентус на своем поле с минимальным преимуществом в счете (1:0).

"Нельзя просто так отдавать первый тайм в таком важном турнире. Мы знаем, что позволили себе сделать это и теперь нужно работать намного усерднее".

"Мы всегда должны играть с агрессией, которую мы проявили во втором тайме, когда мы держали мяч практически все время и были намного смелее, более инициативы".

"Играя перед нашими болельщиками во втором матче, мы обязаны атаковать, бороться, забивать, побеждать, а после готовиться к следующему этапу соревнований", — заявил Бонуччи в эфире Sky Sport Italia.

Ответный матч между Ювентусом и Лионом пройдет 17 марта в Турине. Смотрите видео гола и обзор первого поединка этих коллективов.

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