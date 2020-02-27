Бонуччи: В некоторых играх нужно платить даже за малейшую ошибку

Итальянский защитник прокомментировал поражение в Лиге чемпионов от Лиона.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Лион сенсационно одолел Ювентус на своем поле с минимальным преимуществом в счете (1:0).

Защитник туринского клуба Леонардо Бонуччи высказался о неудовлетворительном результате, назвав причину поражения своей команды.

"Мы ошиблись в первом тайме. В некоторых играх нужно платить даже за малейшую ошибку. Мы играли слишком растянуто и были недостаточно агрессивны. Это вопрос менталитета, ведь нужно было проснуться гораздо раньше".

"Они забили нам, когда мы играли в меньшинстве (Де Лигт получил повреждение и временно ушел с поля — прим. ред.). Это был тот момент, когда они сделали умную вещь, чтобы нас победить. Теперь мы должны сосредоточиться на том, что нас ждет в воскресенье, и тогда мы обязательно должны пройти в следующий этап", — заявил Бонуччи в эфире Sky Sport Italia.

Ответный матч между Ювентусом и Лионом пройдет 17 марта в Турине. Смотрите видео гола и обзор первого поединка этих коллективов.

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