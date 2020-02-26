Иско забил в Лиге чемпионов впервые с 2018 года

Испанский хавбек открыл счет в матче против Манчестер Сити.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Реал принимает на своем поле Манчестер Сити.

Счет в этом матче был открыт на 60-й минуте встречи, а автором гола стал полузащитник "сливочных" Иско.

Стоит отметить, что для 27-летнего испанца это взятие ворот стало первым с сентября 2018 года в Лиге чемпионов. В последний раз Иско забивал в ворота Ромы в рамках группового этапа (3:0).

Следить за событиями поединка Реал — Манчестер Сити вы можете в онлайн-трансляции на Football.ua.

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