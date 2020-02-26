Бускетс: У нас большие проблемы с составом, но мы справимся

Испанец уверен в силе своей команды.

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс прокомментировал кадровые проблемы своей команды в Лиге чемпионов накануне второго матча против Наполи.

"У нас ограниченный состав, нам нужно как-то заново себя открыть. Мы хотели прорвать оборону, но иногда это тяжело, нужно терпеть и ждать подходящего момента"

"Мы с Семеду рисковали пропустить ответную игру. Затем случилась красная карточка Видаля и травма Пике, надеюсь, он вернется. Мы справимся тем составом, который у нас есть. У нас большие проблемы с составом, но мы справимся", — цитирует игрока ESPN.

Ранее сообщалось, что у каталонцев будет доступно лишь 12 игроков из первой команды на ответный матч против Наполи.