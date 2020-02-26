Каталонцы испытывают кадровые проблемы на данном отрезке сезона.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона на выезде свела к ничьей поединок против Наполи (1:1).

В данном поединке дисквалификации на следующий матч себе заработали Серхио Бускетс и Артуро Видаль. Также травму получил Жерар Пике, однако, по словам самого игрока, повреждение не оказалось серьезным.

Таким образом, в виду будущего отсутствия Бускетса и Видаля в ответной игре против партенопейцев, "сине-гранатовые" будут иметь в своем распоряжении лишь 12 игроков первой команды во время поединка на Камп Ноу:

Тер Штеген, Нету, Фирпо, Семеду, Ленгле, Пике, Умтити, Ракитич, Де Йонг, Артур, Гризманн, Месси.

Еще 7 игроков будут отсутствовать:

Альба (травма), Роберто (травма), Бускетс (дисквалификация), Видаль (дисквалификация), Дембеле (травма), Брайтвейт (не заявлен), Суарес (травма).

Ответная игра между Барселоной и Наполи состоится 18 марта на Камп Ноу.