В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона на выезде свела к ничьей поединок против Наполи (1:1).
В данном поединке дисквалификации на следующий матч себе заработали Серхио Бускетс и Артуро Видаль. Также травму получил Жерар Пике, однако, по словам самого игрока, повреждение не оказалось серьезным.
Таким образом, в виду будущего отсутствия Бускетса и Видаля в ответной игре против партенопейцев, "сине-гранатовые" будут иметь в своем распоряжении лишь 12 игроков первой команды во время поединка на Камп Ноу:
Тер Штеген, Нету, Фирпо, Семеду, Ленгле, Пике, Умтити, Ракитич, Де Йонг, Артур, Гризманн, Месси.
Еще 7 игроков будут отсутствовать:
Альба (травма), Роберто (травма), Бускетс (дисквалификация), Видаль (дисквалификация), Дембеле (травма), Брайтвейт (не заявлен), Суарес (травма).
Ответная игра между Барселоной и Наполи состоится 18 марта на Камп Ноу.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.