Мертенс выбыл на 10 дней, но сыграет в ответном матче против Барселоны

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны нападающий Наполи Дрис Мертенс получил травму.

Из-за сильного ушиба, полученного в матче Наполи — Барселона, Дрис Мертенс пропустит около десяти дней.

Мертенс открыл счет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сравнявшись по забитым мячам за Наполи с лучшим бомбардиром в истории клуба Мареком Гамшиком, но в начале второго тайма уступил место на поле Аркадиушу Милику.

Если прогнозы врачей Наполи оправдаются, то Мертенс не сыграет в Серии А против Торино и с Интером в Кубке Италии. До ответного матча Лиги чемпионов, запланированного на 18 марта, бельгиец должен восстановиться.

Ранее сообщалось, что Барселона рассматривала вариант приобретения Мертенса в январе.

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