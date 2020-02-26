Лампард: Мы долго не играли на этом уровне, такова суровая реальность

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард — о матче против Баварии.

Бавария без шансов обыграла Челси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Бавария — очень сильная команда. Чтобы избежать проблем, нужно было сыграть идеально. Мы недостаточно уверенно играли с мячом, и это расстраивает".

"Сегодня мы видели, какой уровень у Баварии. Мы должны отдать ей должное. Нет смысла оглядываться назад, нужно принимать реальность. Мы боремся за попадание в первую четверку в Премьер-лиге, потому как хотим усилиться этим летом. Но для начала отправимся в Мюнхен и постараемся сыграть достойно".

"Это очень неприятный урок. Мы долго не играли на этом уровне. Такова суровая реальность. Нужно сделать из этого выводы. Игроки должны понять, какой уровень требуется демонстрировать на этой стадии турнира", — приводит слова Фрэнка Лампарда официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бавария – Челси.