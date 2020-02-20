Моуриньо: Алли был зол на свой уровень игры, а не на меня

Менеджер прокомментировал агрессивную реакцию хавбека.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал эпизод, в котором полузащитник Деле Алли бурно отреагировал на свою замену в матче против Лейпцига (0:1).

"Я думаю, что он был зол на свой уровень игры в этом матче, а не на меня. Думаю, он понимает, почему я заменил его, и команда улучшилась в некоторых компонентах", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.

Ранее португальский специалист высказал свое мнение о первом неудачном для "шпор" поединке 1/8 Лиги чемпионов.

Также вашему вниманию видео гола и обзор матча Тоттенхэм — Лейпциг.