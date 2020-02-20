Иличич: Аталанта больше не сюрприз

Полузащитники бергамасков прокомментировал игру Лиги чемпионов.

Аталанта не оставила шансов Валенсии в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Йосип Иличич, автор дубля, считает, что соперник был сильным, но бергамаски смогли заставить его ошибаться.

"Мы подготовились к этой игре так же, как мы всегда это делаем, и отлично провели первый тайм, ничего им практически не позволив. Жаль, что мы пропустили этот гол, но Валенсия — сильная команда, и мы заставили их много ошибаться

Аталанта больше не сюрприз, мы много раз доказали, что мы не сдаемся. Ответный матч будет другим. Мы должны быть абсолютно сосредоточены в начале матча, потому что Валенсия стартует сильно, чтобы отыграться. Однако, если мы будем играть так, как здесь, то у нас не будет проблем", — приводит слова Иличича Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Валенсия.