Черышев: Футбол всегда дает возможность отыграться

20 февраля 2020

Денис Черышев, фото getty images

Полузащитник Валенсии прокомментировал игру против Аталанты.

Валенсия с разгромным счетом уступила Аталанте в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Денис Черышев, автор единственного гола левантийцев, считает, что у его команды еще есть шанс.

"Когда будем проводить ответный матч на своем поле, мы должны будем наброситься на них как львы. Надо верить в себя и продолжать верить в победу.

У обеих команд было множество моментов. Мы дали им несколько очевидных возможностей забить, и они ими воспользовались. Но мы должны мыслить позитивно. Футбол всегда дает возможность отыграться", — приводит слова Черышева официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Валенсия.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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