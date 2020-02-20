Черышев: Футбол всегда дает возможность отыграться

Полузащитник Валенсии прокомментировал игру против Аталанты.

Валенсия с разгромным счетом уступила Аталанте в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Денис Черышев, автор единственного гола левантийцев, считает, что у его команды еще есть шанс.

"Когда будем проводить ответный матч на своем поле, мы должны будем наброситься на них как львы. Надо верить в себя и продолжать верить в победу.

У обеих команд было множество моментов. Мы дали им несколько очевидных возможностей забить, и они ими воспользовались. Но мы должны мыслить позитивно. Футбол всегда дает возможность отыграться", — приводит слова Черышева официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Валенсия.