Гасперини: Сожалеем, что пропустили поздний гол

Главный тренер Аталанты прокомментировал игру против Валенсии.

Аталанта не оставила шансов Валенсии в первом поединке, однако Джан Пьеро Гасперини не до конца доволен своей командой.

"Мы, с одной стороны, очень довольны, так как мы бы с радостью приняли такой результат до игры. Тем не менее, мы в конечном итоге испытываем сожаление по поводу того, что пропустили поздний гол, поскольку мы действительно не должны были делать эту ошибку.

Если мы хотим попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов, мы должны сыграть так же и на Месталье, доказать, что мы достойны быть там. Мы проанализируем, в чем мы ошиблись, и извлечем уроки, поскольку во втором матче мы хотим доказать, что заслуживаем быть в 1/4", — приводит слова Гасперини Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Валенсия.