Гомес: Могли забить Валенсии и больше

Нападающий бергамасков прокомментировал игру Лиги чемпионов.

Аталанта в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов разгромила Валенсию на своем поле. Алехандро Гомес уверяет, что не забудет эту игру.

"Мы знали их слабые места, хорошо подготовились, игра не отличалась от поединка против Ромы. Учитывая те моменты, которые у нас были, мы могли забить больше, но это была чудесная ночь. Если честно, я не ожидал, что все эти люди приедут сюда из Бергамо, это фантастично, уникально и останется с нами на всю жизнь.

Возможно, время от времени команда преувеличивает в желании контролировать мяч и слишком рискует, Мы могли бы и не пропускать этот гол", — приводит слова Гомеса Football Italia.

Отметим, что в параллельном поединке РБ Лейпциг минимально обыграл Тоттенхэм на выезде.