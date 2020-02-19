С момента прихода Симеоне Атлетико больше всех в Лиге чемпионов отыграл "на ноль"

"Матрасники" провели 38 сухих поединков в Лиге чемпионов.

Мадридский Атлетико обыграл Ливерпуль (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Для "рохибланкос" данный поединок стал 38-м "сухим" в Лиге чемпионов при Диего Симеоне. С момента прихода аргентинца на должность главного тренера команды в 2011-м, Атлетико является лучшей командой по данном показателю.

Всего в главном еврокубке Симеоне и Атлетико провели 69 матчей, выиграв 39 из них и по 15 разу играли вничью и терпели поражения.

По количеству сухих матчей, начиная с лета 2011-го, вслед за Атлетико располагаются такие команды как Барселона, Бавария (по 36), Ювентус и Реал (по 34).

Вашему вниманию видеообзор матча Атлетико — Ливерпуль.

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