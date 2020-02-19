Джан: Боруссия доказала, что знает, как играть в обороне

Футболист рассказал, что команда провела очень хороший матч.

Полузащитник дортмундской Боруссии Эмре Джан прокомментировал победный исход матча его команды против Пари Сен-Жермен (2:1) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Идеальной игры не бывает. Но это был очень хороший матч, мы отлично защищались. Сегодня мы доказали, что знаем, как играть в обороне. У ПСЖ был лишь один или два шанса — нелегко этого добиться против такой команды", — цитирует немца пресс-служба УЕФА.

Вашему вниманию видеообзор матча Боруссия — ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Эмре Джан летом станет полноценным игроком "шмелей".

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