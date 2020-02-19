Маркиньос: Многое в матче мы делали плохо

Бразилец остался недоволен игрой своей команды.

Защитник ПСЖ Маркиньос поделился впечатлениями от проигранного матча его команды против дортмундской Боруссии (1:2).

"Мы больше владели мячом в первом тайме, но действовали недостаточно интенсивно с мячом или без него. Мы вообще многое делали плохо. Они пытались наказать нас за ошибки и максимально эффективно использовали сильного нападающего. Но мы забили очень важный гол в свете ответного матча", — цитирует бразильца официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видеообзор матча Боруссия — ПСЖ.

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