Фавр: Ключевой фактор для нас — хорошая защита

"Шмели" оптимистично настроены на ответный поединок, несмотря на пропущенный гол в домашних стенах.

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр прокомментировал победный исход матча своей команды против Пари Сен-Жермен (2:1) в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы очень дисциплинировано действовали в защите. У нас были хорошие возможности для взятия ворот в первом тайме, и мы забили свои голы после перерыва. Мы должны оставаться оптимистами, несмотря на совсем не обязательный пропущенный гол. Было важно, как команда отреагировала после гола Неймара. Ребята шли вперед и хотели забить второй", — приводит слова наставника пресс-служба УЕФА.

"Ключевой фактор для нас — хорошая защита. Мы знаем, что у нас всегда есть решения в атаке. А вот умная защита — это крайне важно".

"Холанд хорошо защищался в структуре команды, нам это тоже помогло. С ним мы можем играть через длинные забросы или использовать его умение зацепиться за мяч. При втором голе был отличный пас от Рейны, и Холанд хорошо перемещался, чтобы быть в состоянии получить этот мяч".

Вашему вниманию видеообзор матча Боруссия — ПСЖ.