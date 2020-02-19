Кимпембе: Мы были очень небрежны в первом тайме

Футболист считает, что его команда проявила недостаточное желание к победе.

Защитник Пари Сен-Жермен Преснель Кимпембе поделился впечатлениями и рассказал причины поражения своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии (1:2).

"Это был сложный матч против великолепной команды. Мы были очень небрежны в первом тайме. Это удар по нашему моральному духу. Дело не в нашей тактике. Мы должны были показать настоящее желание, но сегодня мы проиграли", — цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

Ответный поединок состоится в Париже на Парк де Пренс 11 марта.

Вашему вниманию видеообзор матча Боруссия Дортмунд — ПСЖ.