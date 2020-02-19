Робертсон: Атлетико радовался так, словно выиграл противостояние

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон — о матче против Атлетико (0:1).

Подопечные Юргена Клоппа уступили коллективу Диего Симеоне в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

"После углового был рикошет, который позволил Атлетико быстро повести в счете. Болельщики тут же погнали их вперед, но мы хорошо справились с давлением. Знаем, что можем играть лучше. К счастью, у нас будет второй матч, чтобы все изменить".

"Они радовались победе так, словно выиграли противостояние. Впереди у нас матч в чемпионате, а затем примем их на Энфилде. Там мы и наши болельщики можем отплатить им той же монетой", — приводит слова Эндрю Робертсона официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Атлетико – Ливерпуль.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.