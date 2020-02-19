Клопп: Даже нулевая ничья устроила бы Атлетико

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп — о матче против Атлетико.

Атлетико минимально обыграл Ливерпуль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Когда проигрываешь с минимальным счетом такой команде, как Атлетико, приходится сложно, потому что соперник сразу же начинает играть на удержание счета. Даже нулевая ничья устроила бы их сегодня. Мы принимаем это поражение. Жду ответного матча".

Немецкий специалист рассказал о травме Джордана Хендерсона.

"У него была проблема с задней поверхностью бедра. Я снял его с игры, чтобы приберечь, но сейчас я не могу сказать с уверенностью, что с ним. Надо подождать".

Также Клопп рассказал, почему решил заменить Садио Мане.

"На него нацелились. Это было очевидно. Они хотели убедиться, что он получит желтую карточку", — приводит слова Юргена Клоппа официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Атлетико – Ливерпуль.

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