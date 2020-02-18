Атлетико — Ливерпуль: онлайн-трансляция поединка Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию трансляцию матча 1/8 финала главного клубного турнира Европы.

На Ванда Метрополитано состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Атлетико сразится с Ливерпулем.

Накануне Ливерпуль де-юре квалифицировался в следующий розыгрыш Лиги чемпионов — после победы МЮ над Челси (2:0) "красные" не финишируют ниже четвертого места в Премьер-лиге, даже если проиграют все 12 оставшихся матчей. Куда сложнее ситуация у Атлетико: "матрасники" занимают четвертое место в Ла Лиге, но лишь на три пункта опережают идущий восьмым Реал Сосьедад.

Не лучшая ситуация у Атлетико и с кадрами: "матрасники" не смогут рассчитывать на Жоау Фелиша, Кирана Триппьера и Эктора Эрреру, а участие Диего Косты под вопросом. У Ливерпуля все важные игроки готовы к матчу — ну не считать же таковыми Джердана Шакири и Натаниэля Клайна.

Подробнее о предматчевых раскладах: Атлетико — Ливерпуль. Накануне

Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию матча, который начнется во вторник, 18 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Если онлайн не отображается, отключите блокировку рекламы.

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В параллельном матче 1/8 финала сегодня сразятся дортмундская Боруссия и ПСЖ.