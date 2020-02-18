Холанд — первый игрок, который сыграет за два клуба в одном сезоне Лиги чемпионов

Форвард Боруссии Дортмунд Элинг Холанд выйдет в основе на матч против ПСЖ.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сойдутся Боруссия Д и ПСЖ.

В стартовом составе хозяев выйдет Эрлинг Холанд. Таким образом, 19-летний футболист – первый игрок, который сыграет в Лиге чемпионов за два разных клуба в одном сезоне.

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Холанд пополнил состав "шмелей" из Ред Булл Зальцбург. Он провел шесть матчей за австрийский клуб и забил восемь голов в ЛЧ.

Следите за матчем Боруссия Дортмунд – ПСЖ благодаря текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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