Холанд против Мбаппе, последний шанс для Ман Сити: главные интриги 1/8 финала Лиги чемпионов

Football.ua выделяет главные интриги накануне старта поединков плей-офф главного еврокубка.

Вот мы и дождались плей-офф Лиги чемпионов. Впервые в истории турнира на стадии 1/8 финала будут исключительно команды из топ-5 лиг Европы. Сегодня мы разберем, какие интриги первого раунда плей-офф таит в себе нынешняя Лига чемпионов.

Станет ли Атлетико командой, сумевшей остановить "дрим тим" Клоппа?

Несмотря на потрясающую форму Ливерпуля, в этой паре далеко не все ясно. Очень много факторов говорят в пользу английского коллектива и с этим сложно не согласиться. "Скаузеры" находятся в шикарном игровом тонусе и уже "отсидели" свой долгожданный недельный отдых в Англии. Также огромным "плюсом" есть то, что во внутреннем чемпионате Ливерпуль все свои дела фактически уже решил, а значит в период плей-офф Лиги чемпионов все силы команды будут брошены исключительно на этот турнир.

Да, Клопп уже выигрывал Лигу чемпионов с Ливерпулем. Но о меньшей мотивации не может быть и речи. Такая феноменальная команда, которая сейчас есть у Энфилда, просто обязана попытаться оформить требл, чего раньше клубу никогда не удавалось. В случае успеха, Клопп Ливерпуля будут вспомнить не меньше, чем Барселону Гвардиолы. Но что может пойти не так в противостоянии против Атлетико, который не похож сам на себя?

Да, Атлетико Мадрид с уходом Антуана Гризманна далеко не та грозная сила, которая была в предыдущих кампаниях. Команда, которая наравне боролась с Барселоной и Реалом за золотые медали в Ла Лиге, сейчас пытается выскребать себе место в лигочемпионовской зоне. И дело даже не в слабых результатах. Если в предыдущих сезонах стратегии Симеоне имели свою эффективность, сейчас же команде не хватает остроты в атаках и созидании. Но чего не отнять мадридцам, так это дисциплинированной защите. Атлетико — вторая лучшая оборона Ла Лиги на сегодня — 17 пропущенных за 26 матчей (где-то смеется один Юрген Клопп: в АПЛ у Ливерпуля — 15 пропущенных в 24 матчах).

Какой бы грандиозной разницы не было между нынешними Ливерпулем и Атлетико, но "матрасники" вполне могут стать той командой, которая выбьет Ливерпуль из розыгрыша. Атлетико куда проще играть с более сильными соперниками, вторым номером. Достаточно лишь забить первыми, а далее дело за глухой обороной.

Кто круче: Мбаппе или Холанд?

Непосредственно после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, шансы Боруссии были куда более низкие чем сейчас. Еще бы. В декабре у них не было Эрлинга Холанда, а теперь он в Дортмунде и готов к новым вызовам. И действительно, в декабре мало кто мог сказать, что дортмундцы имеют много шансов пройти парижан. Они безусловно были, но форма команд говорила сама за себя. Боруссия с горем пополам пробралась в плей-офф турнира, в то время как ПСЖ с высоко поднятой головой разобрался с Реалом, Брюгге и Галатасараем.

Да и во внутренних чемпионатах ситуации говорили сами за себя — Дортмунд плавал, ПСЖ летал. Сейчас же "шмели" явно прибавили. Огромную роль в этом отыграл восхитительный Эрлинг Холанд. Норвежец забил восемь голов за РБ Зальцбург на групповом этапе турнира и сейчас готов улучшать свои показатели. После переезда на Сигнал Идуна Парк Холанд забил 9 голов и отдал 1 ассист в ШЕСТИ матчах!

Кстати, развеем мифы. Некоторые вполне логично могли посчитать, что Холанд не будет играть за дортмундцев в нынешней Лиге чемпионов, так как уже был заигран за другую команду в этом турнире. Так вот, все немного не так. Согласно новым правилам УЕФА, один из трех дозаявленных игроков, сможет выступать за новую команду в ЛЧ, даже если в нынешнем сезоне надевал футболку другого клуба в этом турнире.

Вундеркинд с другой стороны (парижской) Килиан Мбаппе также имеет хорошую статистику в этом сезоне. В 5 поединках группового этапа ЛЧ Мбаппе отличился 5 голами и 4 ассистами. А в последних пяти матчах Лиги 1 забил четыре гола и отдал 1 ассист. Чей талант окажется мощнее?

Будет ли удачным дебют Малиновского в плей-офф Лиги чемпионов?

Аталанта пребывает в превосходной форме. Бергамаски переживают свои лучшие времена в истории. Сказать, что выход в плей-офф ЛЧ для клуба успех — ничего не сказать. Участие в нынешней Лиге чемпионов — дебютный для клуба вовсе. А потенциальный выход в 1/4 финала — это будет что-то грандиозное. Частью этой великолепной истории является наш Руслан Малиновский, который пускай пока не полностью окреп на Апеннинах, но становится все ближе и ближе к итальянскому футболу и к стилю игры Гасперини.

Аталанта с небольшим преимуществом является фаворитом этой пары. И это при том, что у Валенсии еврокубкового опыта больше. Бергамаски находятся в шикарной форме — в 24 матчах Серии А они забили 63 гола. В свою очередь, Валенсия имеет не самую примерную оборону, что может сыграть на руку итальянцам.

Также стоит отметить, помимо Аталанты, эта Лига чемпионов является дебютной и для Малиновского. Хоть украинец и не постоянно выходит в стартовом составе, но несколькими "джокерскими" выходами на замену уже успел отличиться. Как в харьковском поединке против Шахтера или в недавнем против Фиорентины.

"Шпоры особенного" или "быки вундеркинда"?

И вот еще один дебютант плей-офф турнира — РБ Лейпциг. Несколько сезонов назад у немецкого коллектива не было бы ни единого шанса в противостоянии со "шпорами". Сейчас же, "быки" выглядят скорее фаворитом этой пары, чем андердогом. После феерического взлета в прошлом сезоне, падение в нынешнем для Тоттенхэма оказалось слишком болезненным. Из-за этого пришлось увольнять Маурисио Почеттино. На роль кризисного менеджера вызвался Жозе Моуриньо и, откровенно говоря, удивляет в том плане, что не сделал еще хуже.

Тоттенхэм скакнул с 14-го места АПЛ на 5-е и подходит к противостоянию с РБ Лейпциг в более менее оптимальной форме. Однако, главным недостатком лондонцев является то, что в футбол Моуриньо команда так и не научилась играть в совершенстве. Как забиться в глухую оборону, а затем забить два гола "на отскоке" в ворота Манчестер Сити — это к Моуриньо, да. Но как организованно балансировать между защитой и атакой против сильного соперника — этот Тоттенхэм еще не научился играть.

РБ Лейпциг тоже пока что не "дрим тим", однако с большой уверенностью можно сказать, что не по годам мудрый Юлиан Нагельсманн со своей светлой головой что-нибудь да задумал на двухматчевую схватку против Моуриньо. Очень и очень интересно будет посмотреть на дуэль этих двух тренеров, ведь между собой столкнутся опытный прагматик с английской стороны и молодой новатор с немецкой.

Да, у команды Моуриньо больший опыт выступлений на таком уровне, но у "быков" свои козыри в рукавах. Нужно учитывать хотя бы тот факт, что Нагельсманн не приходил в коллектив посреди сезона, а готовил команду с лета и имеет больше взаимопонимания с подопечными. У Моуриньо определенные проблески в руководстве Тоттенхэмом появляются, но далеки от идеальных кондиций.

Ханс Флик vs Фрэнк Лампард

Несмотря на громкую вывеску "Бавария — Челси" почему-то данная пара многими недооценивается по своему накалу. Возможно из-за того, что все относительно. И относительно других поединков на данной стадии, встреча Баварии и Челси не такая громкая. Также тяжело сказать, что кто-то из этой пары является фаворитами на победу в турнире, что также играет свою роль. Но...

Вспомните то время, когда Баварию возглавил Ханс Флик. Многие ли верили в этого наставника? Нет, не многие. Да и руководство клуба после отставки Ковача пыталось сразу найти ему замену, поставив Флика у руля команды лишь на время. Но боссы "красных" ни с кем не договорились и дали Флику шанс до конца сезона. 54-летний специалист сумел наладить ситуацию и поднять команду с четвертой на первую строчку в Бундеслиге. Да и футбол в исполнении команды стал интереснее. Мюнхенцы нашли свой ритм и демонстрируют прекрасную форму. В пяти матчах в 2020-м году Бавария выиграла четыре раза и свела один поединок к ничьей.

Челси Лампарда этот сезон уже могут внести к себе в актив. Мало кто верил, что "аристократы" с молодым и неопытным тренером, с трансферным баном и после ухода лидеров (Азара, Давида Луиса), смогут чем-либо запомниться. В АПЛ ставки были на борьбу за зону еврокубков, но команда уверенно претендует на бронзу. Да и играют они в молодой воодушевленный футбол. Эпизодами игра Челси может показаться авантюрной, учитывая, что много молодых исполнителей в составе. Но этот футбол более интересен, чем было при Сарри (при всем уважении к Маурицио), он более открытый и более опасен для соперников.

В матче против Баварии Челси будет в роли андердога, но и давления на них будет значительно меньше, чем на мюнхенцев, а это отличный козырь для молодой команды Лампарда.

Наполи — Барселона. Чей кризис менее серьезный?

Обе команды находятся в определенном кризисе. У обоих клубов новые тренера, по сравнению с групповым этапом. И если отставка Эрнесто Вальверде с последующей заменой на Кике Сетьена еще как-то оправдана в спортивной составляющей, то увольнение Карло Анчелотти и назначение Дженнаро Гаттузо выглядят весьма странно. Барса пытается подстроиться под нового тренера, но удается им это пока слабовато, что неудивительно. Впрочем, по сравнению с Наполи, у Барселоны все же есть хоть какой-то рисунок игры и в их распоряжении намного больше тактических рычагов воздействия на соперника.

Наполи при Гаттузо либо выигрывает, либо проигрывает — пока что ни одной ничьи за 12 матчей (7 побед, 5 поражений). При чем, победы в основном добываются в матчах, где команда может сыграть вторым номером, к примеру, против Ювентуса или Лацио. И куда сложнее партенопейцам играть против команд ниже себя уровнем. Неаполитанцы с новым тренером пока ничего более умному не научились, кроме как играть от обороны на контратаках. А именно в такой футбол им и придется играть против Барселоны. Сумеют ли они своим фирменным оружием сделать сенсацию и выбить Барселону? Или все же Кике Сетьен найдет рецепт воздействия на Дженнаро Гаттузо?

Сколько Роналду отгрузит Лиону?

Противостояние Ювентуса и Лиона, наверное, по своей интриге находится на последнем месте. Ювентус при Сарри хоть и играет не в феноменальный футбол, да и лидерство в Серии А не такое уверенное как в прошлые годы, но сомневаться в том, что "старая синьора" споткнется на Лионе — тяжело. Огромную роль в потенциальном успехе туринцев играет Криштиану Роналду. Португалец в традиционном для себя стиле выходит на пик формы после Нового года. На данный момент Криш забил 35 голов в 35 матчах этого сезона, а ему уже 35 лет.

Попытка выиграть Лигу чемпионов с Ювентусом в прошлом сезоне провалилась на стадии 1/4 финала. Тогда туринцы тоже были фаворитами, хоть и не таким явными. Из прошлого сезона урок для себя команда точно извлекла, сейчас же важно применить все на практике. Лиону сложно чем-либо похвастаться в противостоянии против Ювентуса. Надеяться они могут лишь на удачу и обстоятельства, ведь даже во французской Лиге 1 команда идет на 11-й строчке.

Бан Манчестер Сити. Моральное подавление или дополнительная мотивация?

Пожалуй, самая резонансная тема этого сезона — исключение Манчестер Сити из еврокубков на два следующих сезона. Эта новость, как гром среди ясного неба, ошарашила буквально весь футбольный мир. Многие не могут прийти в себя до сих пор. Остальные прогнозируют, что случится с Ман Сити, если им не удастся обжаловать решение УЕФА в Апелляционной инстанции. И правда, такой гигантский клуб как Ман Сити может просто пойти ко дну. Нет гарантий того, что шейх Мансур, в случае провала в Лозанне, не утратит интерес к этому проекту. Его мечта — победа в Лиге чемпионов, а здесь придется как минимум два года ждать. Даже если арабские владельцы останутся со своим детищем, не исключено, что часть ключевых игроков, вместе с Пепом Гвардиолой, разбегутся по другим клубам. В общем, вариантов уйма, предсказать точный пока сложновато.

Ясно одно. С большой долей вероятности, бан на еврокубки станет еще большим стимулом для "горожан" в этой Лиге чемпионов. Сити расставил свои приоритеты на сезон буквально перед Новым годом, когда "досрочно отдал" титул АПЛ Ливерпулю. "Горожане" уже наелись чемпионством в Англии, им не покорялась еще одна вершина — победа в Лиге чемпионов. Амбиции выиграть этот турнир есть абсолютно у всех в клубе — у руководства, у игроков, и у самого Пепа Гвардиолы, который желает подчеркнуть свою тренерскую значимость этой победой.

Теперь, на фоне исключения из Лиги чемпионов, становится понятным то, что, скорее всего, эта феноменальная команда Манчестер Сити Пепа Гвардиолы существует последний сезон. В следующем году им останется бороться лишь за престиж на Туманном Альбионе. Громко хлопнуть дверью, войти в историю — это главный мотиватор для нынешнего Ман Сити.

Встреча Реала и Ман Сити и так центральная на данной стадии. По сути, эту пару можно охарактеризовать как "первый финал". Победитель противостояния станет одним из главных претендентов на победу в турнире. Впрочем, дополнительные стимулы в виде бана для английского клуба — еще больше добавляют интриги к предматчевым раскладам.

Вадим Адаменко, Football.ua