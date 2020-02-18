Атлетико — Ливерпуль. Накануне

Football.ua анонсирует первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Атлетико и Ливерпулем.

Великие футбольные вечера под гимн Лиги чемпионов возвращаются. Программу плей-офф откроют сразу два топ-противостояния. Боруссия встретится с ПСЖ, а Атлетико примет Ливерпуль. "Мерсисайдцы" подходят к данному противостоянию в роли безусловного фаворита.

Атлетико Мадрид — Ливерпуль

18 февраля, вторник, 22:00. Ванда Метрополитано, Мадрид. Главный арбитр — Шимон Марчиняк (Польша). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Ливерпуль возвращается в Мадрид, где завершал предыдущий сезон Лиги чемпионов. Тогда для них все сложилось идеально. Да и сейчас предпосылок к тому, что из Ванда Метрополитано команда Клоппа уедет в хорошем настроении — предостаточно. Ливерпуль является фаворитом не только данной пары, но и всего турнира. Болельщики "скаузеров" просто таки не простят, если такой феноменальный коллектив с таким тренером не попытаются впервые в истории выиграть требл для всего Мерсисайда.

В прошлом сезоне вывеска Атлетико — Ливерпуль носила бы совсем другой характер. Тогда и "матрасники" были помощнее, и Ливерпуль не такой опытный и ужасающий. Сейчас же все поменялось. Тем не менее, рано списывать "рохибланкос" со счетов. Достаточно лишь вспомнить о том, какой футбол проповедует мадридский коллектив. Игра вторым номером против Ливерпуля — идеально подходит команде Симеоне. Это, возможно, будет их звездный час. С другой стороны, Клопп далеко не профан в тактическом деле. Не исключено, что сегодня мы увидим совершено иной рисунок игры.

В этом сезоне Ливерпуль еще не встречался с соперником такого уровня как Атлетико, у которого едва ли не вся игра заточена под игру вторым номером. Вряд ли мы увидим, что мерсисайдцы весь матч будут доминировать и пытаться загнать соперника, дабы заколотить как можно больше мячей.Не исключено, что Ливерпуль отдаст мяч "матрасникам", которые никогда особо не выделялись позиционным развитием атак, тем более в нынешнем сезоне, где им не хватает креатива и созидания отдельных игроков.

У Диего Симеоне куда больше головной боли, чем у его визави. Аргентинец не сможет рассчитывать сразу на трех важных игроков: Кирана Триппьер, Жоау Фелиша и Эктора Эрреру. Также под вопросом находится Диего Коста. У Ливерпуля все более радужно — отсутствовать будут лишь Джердан Шакири и Натаниэль Клайн (помните такого?).

Вряд ли стоит ожидать большого числа забитых мячей. Атлетико бежать сломя голову не будет, да и Ливерпуль, скорее всего, будет настроен все задачи решить дома на Энфилде.

Ориентировочные составы

Атлетико: Облак — Ариас, Савич, Фелипе, Сауль Ньигес — Коке, Томас, Льоренте, Витоло — Корреа, Мората.



Не сыграют: Триппьер, Фелиш, Э. Эррера.

Под вопросом: Диего Коста.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ван Дейк, Гомес, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.



Не сыграют: Шакири, Клайн.

Тренеры говорят

Диего Симеоне (Атлетико): "Как вы знаете, мы идем от игры к игре. Решаем проблемы по мере их возникновения. Мы сыграем с невероятной командой, отлично подготовленной неординарным тренером. Они могут играть как на контратаках, так и в позиционный футбол, хороши в верховой борьбе".

"Не сомневаюсь, что этот Ливерпуль войдет в историю как великая команда. Ливерпуль не похож на те клубы, которыми мы восторгались в прошлом. Это интенсивная и гибкая команда".

Юрген Клопп (Ливерпуль): "Если кто-то может сыграть за результат, так это Атлетико. У нас немного похожая история с Симеоне. Мы много пытались и не побеждали, но мы не сдавались. Мне это нравится. Он конкурентоспособный тренер".

"Их разница в голах в Примере заключается в том, что они забили только 25, что не так уж много, но пропустили только 17, что мало".