Боруссия Д — ПСЖ. Накануне

Football.ua анонсирует первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между немецкой и французской командами.

В Дортмунде состоится первый поединок в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором местная Боруссия на своем поле сразится с действующим чемпионом Франции — ПСЖ.

Боруссия Д — ПСЖ

Вторник, 18 февраля, 21:45, Сигнал Идуна Парк, главный арбитр — Антонио Матеу Лаос (Испания). Прямая трансляция на Футбол 2.

Команды продолжают свой путь уже в плей-офф Лиги чемпионов, и выделить один из коллективов в качестве фаворита никак нельзя. Возможно, на бумаге ПСЖ кажется более статусной командой, но текущая форма дортмундцев свидетельствует о том, что в родных стенах подопечные Фавра аутсайдерами точно не будут. Стоит отметить, что в этом сезоне "шмели" на Сигнал Идуна Парк поражений не знали, а на групповом этапе Лиги чемпионов дома обыграли Интер и Славию, а также сыграв вничью с Барселоной. Непосредственно накануне матча Боруссия крупно обыграла Айнтрахт (4:0), да и в целом немецкий клуб демонстрирует просто великолепную результативность в 2020 году, забив 24 гола во всех турнирах.

Парижане традиционно лидируют в чемпионате Франции. Ни для кого не секрет, что Лига чемпионов — это и есть важнейшая цель для ПСЖ. Но пока что этот евротрофей приносит из года в год самую большую боль болельщикам французской команды. У всех свежи в памяти поистине эпические вылеты парижан из турнира... Как бы ни завершился матч в Дортмунде, развязка все равно будет в Париже.

У парижан также имеются определенные кадровые проблемы, связанные, в первую очередь, с форвардом команды Неймаром. Да, бразилец уже приступил к тренировкам и отправится с коллективом в Германию, но менеджер ПСЖ Томас Тухель признался, что нападающий если и примет участие в матче, то будет далеко не в лучшей форме. Также остаются вопросы к обороне — не сыграет Дагба, под вопросом участие Кимпембе. В остальном, французы готовы к бою.

У Боруссии также есть проблемы и, вероятно, более существенны. Атакующий потенциал будет несколько органичен, так как матч пропустит Марко Ройс, а также под большим вопросом участие Юлиана Брандта. Практически наверняка передняя линия будет представлена Санчо, Холандом и Азаром, что создаст не меньшую угрозу воротам гостей.

Ориентировочные составы:

Боруссия Д: Бюрки — Шульц, Хуммельс, Загаду — Хакими, Дауд, Витцель, Геррейру — Санчо, Холанд, Азар

ПСЖ: Навас — Менье, Керер, Силва, Кюрзава — Верратти, Гуйе, Ди Мария, Дракслер — Икарди, Мбаппе

Не сыграют: Ройс, Дилэйни — Дагба, Диалло