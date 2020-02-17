Боруссия Д — ПСЖ: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Предлагаем вашему вниманию котировки на поединок ЛЧ.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен отправился в гости к дортмундской Боруссии.

Несущественное преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Томаса Тухеля. Так, коэффициент Parimatch на победу парижан составляет 2,28, на ничью – 3,95, а на победу хозяев поля – 2,9.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды смогут отличиться четырьмя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 2,06.

Любителей нестандартных прогнозов может заинтересовать ставка "Санчо Дж. забьёт гол и результат матча: победа Боруссия Дортмунд". Коэффициент — 5,9.

Матч Боруссия Д — ПСЖ начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.