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Неймар и Кимпембе вернулись к тренировкам ПСЖ

16 февраля 2020

Неймар и Кимпембе вернулись к тренировкам ПСЖ

Футболисты готовятся к матчу с Боруссией Д.

Нападающий Неймар и защитник Преснель Кимпембе восстановились после травмы и вернулись к тренировкам ПСЖ в общей группе, сообщает издание RMC Sport.

На тренировке парижан в воскресенье футболисты вместе с партнерами по команде готовились ко встрече с Боруссией Дортмунд в 1/8 финала Лиги чемпионов. Также в общей группе занимались Килиан Мбаппе и Маркиньос, которые пропускали встречу с Амьеном (4:4).

Матч Боруссия – ПСЖ состоится в Дортмунде во вторник, 18 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что поединок между Боруссией и ПСЖ обслужит Антонио Матеу Лаос.

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Источник: RMC

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