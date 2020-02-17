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Клопп: Матч против Атлетико — одно из самых сложных испытаний в жизни футболиста

17 февраля 2020

ЮРГЕН КЛОПП, ФОТО GETTY IMAGES

Главный тренер Ливерпуля высказался накануне игры против мадридцев.

Ливерпуль продолжит защиту титула в выездной игре против Атлетико. Юрген Клопп, главный тренер мерсисайдцев, считает свою команду одним из претендентов на титул и отмечает, что игра против Атлетико обещает быть очень тяжелой.

"Это одно из самых сложных испытаний в жизни футболиста. Атлетико действительно хорошо организован, несмотря на результаты. Они в периоде перестройки, это нормально. Атлетико борется на всех фронтах, что у него есть. Это действительно сложно.

Когда вы в финале, это приятно, особенно когда вы выигрываете его. Мы видим себя как команду, которая может выйти в финал, которая может выиграть турнир. Мы не единственные, а одни из. Атлтиеко не играл против такой команды, как мы. Не нужно забывать это. Мы тоже организованы. Мы не чувствуем себя победителями Лиги чемпионов прошлого года. Мы — один из претендентов в этом году", — приводит слова Юргена Клоппа официальный сайт УЕФА.

Матч Атлетико — Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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