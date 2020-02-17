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Атлетико — Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

17 февраля 2020

ФАБИНЬО, ФОТО GETTY IMAGES

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекерских контор.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико примет Ливерпуль на своем поле.

Небольшое преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Юргена Клоппа. Так, коэффициент Parimatch на победу "красных" составляет 2,14, на ничью – 3,35, а на победу "индейцев" – 3,7.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды отметятся тремя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 2,37.

Любителей оригинальных прогнозов может заинтересовать ставка "Мане С. забьет гол во 2-м тайме: да ". Коэффициент — 5,2.

Матч Атлетико — Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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