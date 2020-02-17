РБ Зальцбург
0
Ливерпуль
2
10 декабря
19:55
Наполи
4
Генк
0
10 декабря
19:55
Интер
1
Барселона
2
10 декабря
22:00
Боруссия Д
2
Славия Прага
1
10 декабря
22:00
Бенфика
3
Зенит
0
10 декабря
22:00
Лион
2
РБ Лейпциг
2
10 декабря
22:00
Аякс
0
Валенсия
1
10 декабря
22:00
Челси
2
Лилль
1
10 декабря
22:00
Шахтер
0
Аталанта
3
11 декабря
19:55
Динамо Загреб
1
Манчестер Сити
4
11 декабря
19:55
Брюгге
1
Реал Мадрид
3
11 декабря
22:00
ПСЖ
5
Галатасарай
0
11 декабря
22:00
Бавария
3
Тоттенхэм
1
11 декабря
22:00
Олимпиакос
1
Црвена Звезда
0
11 декабря
22:00
Атлетико
2
Локомотив Москва
0
11 декабря
22:00
Байер
0
Ювентус
2
11 декабря
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
18 февраля
22:00
Боруссия Д
-
ПСЖ
-
18 февраля
22:00
Аталанта
-
Валенсия
-
19 февраля
22:00
Тоттенхэм
-
РБ Лейпциг
-
19 февраля
22:00
Челси
-
Бавария
-
25 февраля
22:00
Наполи
-
Барселона
-
25 февраля
22:00
Лион
-
Ювентус
-
26 февраля
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сити
-
26 февраля
22:00
Валенсия
-
Аталанта
-
10 марта
22:00
РБ Лейпциг
-
Тоттенхэм
-
10 марта
22:00
ПСЖ
-
Боруссия Д
-
11 марта
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
11 марта
22:00
Манчестер Сити
-
Реал Мадрид
-
17 марта
22:00
Ювентус
-
Лион
-
17 марта
22:00
Барселона
-
Наполи
-
18 марта
22:00
Бавария
-
Челси
-
18 марта
22:00

Клопп: У меня и Симеоне похожая история

17 февраля 2020

Пеп Гвардиола, getty images

Немецкий специалист отдал должное своему оппоненту.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказал свое мнение об Атлетико накануне очного противостояния в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Их разница в голах в Примере заключается в том, что они забили только 25, что не так уж много, но пропустили только 17, что мало".

"В последние недели у них были серьезные травмы, они потеряли много нападающих. Но Мората был на скамейке запасных против Валенсии в пятницу, также я слышал, что Коста вернулся к тренировкам, и Жоао Феликс тоже доступен. Я точно уверен.

"Если кто-то может сыграть за результат, так это Атлетико. У нас немного похожая история с Симеоне. Мы много пытались и не побеждали, но мы не сдавались. Мне это нравится. Он конкурентоспособный тренер", — цитирует Клоппа Goal.

 

Источник: Goal.com

Команды
 
 Rambler's Top100