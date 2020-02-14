Тухель: Если Неймар и сыграет против Боруссии Д, то будет не в лучшей форме

Специалист рассказал о состоянии бразильца.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, готов ли нападающий команды Неймар принять участие в поединке Лиги чемпионов против Боруссии Д.

"Что делать с Неймаром, мы решим после тестов с медицинским персоналом. Не знаю, будет ли он играть в следующей игре Лиги 1, но он наверняка будет в Дортмунде, но, возможно, не в своей лучшей форме".

"Я хочу, чтобы он играл все время. Есть много вещей, о которых нужно подумать, прежде чем постоянно выпускать его на поле. Есть мнение медицинского персонала и игрока, но решение мы принимаем все вместе", — цитирует Тухеля Goal.

Ранее сообщалось, что менеджер парижан может покинуть свою команду в конце текущего сезона, так как в его услугах заинтересованы Манчестер Юнайтед и Бавария.