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Тухель: Если Неймар и сыграет против Боруссии Д, то будет не в лучшей форме

14 февраля 2020

Неймар, getty images

Специалист рассказал о состоянии бразильца.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, готов ли нападающий команды Неймар принять участие в поединке Лиги чемпионов против Боруссии Д.

"Что делать с Неймаром, мы решим после тестов с медицинским персоналом. Не знаю, будет ли он играть в следующей игре Лиги 1, но он наверняка будет в Дортмунде, но, возможно, не в своей лучшей форме".

"Я хочу, чтобы он играл все время. Есть много вещей, о которых нужно подумать, прежде чем постоянно выпускать его на поле. Есть мнение медицинского персонала и игрока, но решение мы принимаем все вместе", — цитирует Тухеля Goal.

Ранее сообщалось, что менеджер парижан может покинуть свою команду в конце текущего сезона, так как в его услугах заинтересованы Манчестер Юнайтед и Бавария.

Источник: Goal.com

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