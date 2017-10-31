Лига чемпионов. Группа С. Накануне

Football.ua представляет анонс четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе С.

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов в группе С состоятся матчи Рома – Челси и Атлетико – Карабах.

Рома – Челси

Вторник, 31 октября, 21:45. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр – Йонас Эрикссон (Швеция). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Интересный факт

- Челси забивает не менее двух мячей в последних трех матчах Лиги чемпионов.

Слова

Эусебио Ди Франческо, тренер Ромы:

"Мы здорово сыграли против Челси в Лондоне и намерены продолжить в том же стиле. Мы очень уважаем Челси, но знаем, насколько хороши сами. Поэтому будем бороться за победу. Не думаю, что отсутствие Канте сильно ослабит Челси. Наш соперник может просто изменить игровую схему и действовать так же успешно. Сыграют ли против Челси Манолас и Дефрель, мы решим в день матча, а вот Шик все еще чувствует боль при ударах по мячу, поэтому раньше поединка против Фиорентины 5 ноября он на поле не появится".

Ориентировочные составы

Рома: Алиссон – Бруно Перес, Фасио, Жуан Жезус, Коларов – Наингголан, Де Росси, Строотман – Флоренци, Джеко, Перотти.

Челси: Куртуа – Рюдигер, Давид Луис, Кэхилл – Аспиликуэта, Фабрегас, Бакайоко, Маркос Алонсо – Педро, Азар – Мората.

Не сыграют: Эмерсон, Карсдорп, Шик – Мозес.

Под вопросом: Дефрель, Манолас — Канте (Челси).

прогноз 1:1

Атлетико – Карабах

Вторник, 31 октября, 21:45. Мадрид, Эстадио Ванда Метрополитано. Арбитр – Дениз Айтекин (Германия)

Слова

Диего Симеоне, тренер Атлетико:

"Учитывая то, каких высоких результатов мы добились в последние годы, любая осечка вызывает лавину критики. Но это нормально, когда стремишься к совершенству. На нас лежит большая ответственность. Этот матч очень важен для меня, для футболистов, для болельщиков. С учетом этого мы сделаем все возможное, чтобы победить".

Ориентировочные составы

Атлетико: Облак – Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис – Корреа, Габи, Партей, Сауль – Гамейро, Гризманн.

Карабах: Сехич – Медведев, Резничак, Садыков, Аголли – Гараев – Педро Энрике, Мичел, Алмейда, Мадатов – Сейдаев.

Не сыграют: Гусейнов, Эльюнусси, Турабов, Ндлову (все – Карабах).

Под вопросом: Коке, Карраско (оба – Атлетико).

прогноз 2:0

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