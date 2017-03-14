Ювентус — Порту. Анонс матча

Вторник, 21.45, Турин, Ювентус, арбитр — Овидиу Хацеган (Румыния). Прямая трансляция на канале Футбол 1.

Первый матч

Порту — Ювентус 0:2

Голы: Пьяца, 72, Дани Алвес, 74.

На 27-й минуте удален Алекс Теллес (Порту).

После невероятного ответного поединка на Камп Ноу, который выдала Барселона, уничтожившая ПСЖ, кажется, что в современном футболе нет ничего невозможного. Это должно вдохновлять игроков Порту перед выездом в Турин. Что ж, в Лиге чемпионов уже бывали случаи, когда команда, проиграв дома 0:2, все-таки умудрялась продолжить борьбу в главном клубном турнире Старого Света. 339 раз случалось так, что хозяева уступали с таким счетом, но лишь в 9 случаях (2,7%) подобный дефицит удавалось компенсировать. Но опять же — Барселона и ПСЖ...

Надо четко отдавать себе отчет в том, что у поединка в Турине будет несколько существенных отличий. Во-первых, играть Порту придется на выезде, и трибуны не станут их 12-м игроком. Во-вторых, Ювентус — не та команда, которая поплывет под какими бы то ни было ударами соперника. По крайней мере, не в поединке Лиги чемпионов, да еще и имея фору в два выездных гола. Можно продолжать перечисление дальше, однако остальные факторы будут уже не столь существенными.

По словам тренера Порту Нуну Эшпириту Санту, кроме дисквалифицированного за удаление в первом матче Теллеса, которого скорее всего на левом фланге обороны заменит Лаюн, у него в распоряжении все футболисты, причем в таком хорошем состоянии, что выбрать среди них стартовый состав стало для наставника настоящей головной болью.

У его коллеги Массимилиано Аллегри такой проблемы нет. Экспериментировать с составом он не будет. Заменить в полузащите травмированного Стураро труда не составляет, а Барцальи и Кьеллини так часто отсутствуют по состоянию здоровья, что хотя и есть шанс, что оба центральных защитника будут полностью готовы к матчу, Аллегри опять-таки знает, что пару Бонуччи вполне может составить Ругани.

Ориентировочные составы

Ювентус: Буффон — Дани Алвес, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро — Пьянич, Хедира — Куадрадо, Дибала, Манджукич — Игуаин.

Порту: Касильяс — Макси Перейра, Фелипе, Маркано, Лаюн — Данило — Корона, Торрес, Браими — Соареш, Андре Силва.

Не сыграют: Стураро — Теллес.

Под вопросом: Кьеллини, Барцальи (Ювентус).

Слова

Массимилиано Аллегри, тренер Ювентуса:

"Выход в следующий раунд — вот единственное, что важно. Мы не собираемся как-то запугивать соперника, посылать ему какие-то сигналы, мы просто должны хорошо сыграть в свой футбол. Нам будет нелегко, ведь после камбэка Барселоны уже никто не считается с фаворитами. Это нормально, но нас никак не касается. Мы должны любой ценой выйти в четвертьфинал".

Нуну Эшпириту Санту, наставник Порту:

"Боевой дух моей команды просто потрясающий. Ребятам не терпится выйти на поле и показать все, на что они способны. Нам предстоит победить команду, которая практически никогда не проигрывает дома. Это будет непросто, но у нас есть план".